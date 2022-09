Roger Schmidt: "Temos de jogar a um nível elevado"

Luís Antunes Hoje às 14:06, atualizado às 14:19 Facebook

Roger Schmidt, técnico dos encarnados, rejeita pensar para já na possibilidade de repetir a meta dos quartos de final da Champions, atingida o ano transata. Técnico lembra que a "tradição" não ganha jogos e releva performance do Maccabi Haifa, adversário do Benfica, esta terça-feira, na Luz. Draxler deve estrear-se.

Os encarnados dão, esta terça-feira, o pontapé de saída da participação na Liga dos Campeões no embate frente ao Maccabi Haifa (20 horas), na Luz. Roger Schmidt, técnico benfiquista, alerta para o valor do oponente e não quer sequer pensar nos objetivos a médio prazo na competição, inclusive o de repetir a performance do ano transato, onde o clube atingiu os quartos de final.

"Foi um enorme desempenho atingir os quartos de final. Mas o importante é não pensar nisso e concentramo-nos antes nos jogos. A primeira tarefa é a de ganhar amanhã e é claro que o nosso objetivo é atingir a fase a eliminar. Mas não é a altura de falar de metas finais. Temos de jogar a um nível elevado", sustentou o técnico germânico, esta segunda-feira, no Seixal. .

Os encarnados defrontam o bicampeão israelita, conjunto que venceu os três jogos na atual Liga. "Foram campeões de Israel, bateram o campeão grego, cipriota e sérvio. E mostraram que tem muita qualidade especialmente na frente. Joguei contra uma equipa israelita, no ano passado e sei que jogam sempre com muita emoção e estão muito motivados", atirou sobre o oponente.

Por outro lado, recusou olhar para o duelo de forma crucial já que defronta o adversário teoricamente mais fácil. "Não penso assim, Creio que todas as equipas são de topo e merecem jogar a Champions. Temos de ir passo a passo. São só seis jogos e é inteligente pensar só no jogo de amanhã e não nos restantes. Temos de jogar a um nível muito alto", acentuou.

Schmit reconhece que o Benfica tem uma tradição europeia superior à do rival, mas lembra que tudo se define nos 90 minutos. "O historial não é decisivo, mas sim o que se faz no campo. E essa será a nossa abordagem", sublinha.

O alemão admitiu ainda que Julian Draxler, apesar de não se encontrar no seu melhor, deve estrear-se. "Faz parte do plantel e está pronto para jogar. Se calhar não de início, mas talvez alguns minutos", destacou.

De manhã os encarnados treinaram sem os três elementos lesionados, casos de Lucas Veríssimo, João Victor e Morato. Os mais recentes reforços John Brooks e Draxler já estão às ordens de Roger Schmidt.