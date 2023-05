Roger Schmidt: "Temos provado que estamos de volta"

O treinador das águias, Roger Schmidt, abordou a receção ao Braga (amanhã, ás 20.30 horas), e acredita que o Benfica tem provado "estar de volta" às grandes exibições nas últimas semanas.

"Talvez o Braga não queira lutar só pelo segundo lugar, mas sim pelo primeiro. É um dos candidatos ao título e tem feito uma grande época, jogando futebol ofensivo. Espero um grande jogo no nosso estádio, até porque nas últimas semanas temos provado que estamos de volta. Sabemos que é um jogo importante e uma grande oportunidade para nós. Estamos prontos para lutar até à última jornada", defende o técnico.

Schmidt deu a receita para derrotar o Braga, recordando que a equipa está habituada à pressão. "Temos de jogar à Benfica. Mostrámos muitas vezes esta época que não importa o adversário, seja nas provas internas ou nas competições internacionais. Sempre respeitamos o adversário e temos é de estar concentrados e fazer o que nos compete. Queremos mostrar futebol ofensivo, sem descurar a organização. A equipa está habituada a este tipo de encontros e vamos ter de correr muito", considerou.

Questionado sobre o impacto dos resultados menos positivos, Schmidt quer que a equipa aprenda com os erros e acredita que o foco está no presente. "Não podemos mudar os resultados menos positivos. Não vale a pena pensar nesses encontros de há alguns meses, até porque agora a história é outra. Estamos com quatro pontos de vantagem sobre o segundo classificado, F. C. Porto, e é para isso que temos de olhar. Temos de estar focados durante os 90 minutos e o passado não terá influência. Há que ser a melhor equipa e mostrar competência".

Já sobre a escolha de avançado para defrontar o Braga, o treinador das águias reiterou a confiança em Gonçalo Ramos, além de destacar a evolução de Musa. "Penso que tanto o Gonçalo Ramos como o Musa estão em boa forma. O Gonçalo tem feito uma temporada fantástica e é normal não ter marcado nos últimos jogos, até pela responsabilidade de ser titular numa equipa como o Benfica. Ele trabalha muito para a equipa e é importante noutros aspetos. Nem tudo se resume aos golos. O Musa também tem estado bem, especialmente como suplente, e tem tido um impacto importante nas últimas semanas. Tem evoluído bastante desde o início da época e entrado bem na equipa", disse Roger Schmidt.

A concluir, o técnico alemão garantiu que a equipa está preparada e apelou ao apoio do universo benfiquista. "Os jogadores estão com a mentalidade certa e temos preparado várias situações durante a semana. A equipa está motivada e nesta fase o foco tem sido a atitude a ter, até porque as questões táticas têm sido constantemente faladas durante a temporada. Temos de aprender com o que já se passou durante 2022/23, até porque já ganhámos muito mais do que perdemos. Isto é um processo e não é com um discurso que se ganha o jogo, há que manter a crença viva em todo o universo benfiquista".