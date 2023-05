Roger Schmidt: "Todos queremos ser campeões também por Rui Costa"

JN Hoje às 12:19 Facebook

Roger Schmidt, técnico das águias, compreende os festejos do líder das águias, no final do jogo com o Braga, e deseja chegar ao titulo. Alemão admite Bah ainda em dúvida e só quer pensar no Portimonense que joga "sem pressão" e não na combinação de resultados que até lhe podem permitir festejar o título no fim de semana.

Na véspera do jogo em Portimão, este sábado às 18 horas, Roger Schmidt admite estar plenamente focado no duelo com os algarvios, que pode deixar a equipa mais perto do título e entendeu a intensidade dos festejos de alguns elementos da direção e de Rui Costa, no final do último duelo."Mostra a importância que isto tem para nós, o facto de estarmos a lutar pelo título. Já percebi que muitas pessoas em Portugal são do Benfica e que isso é muito importante. Estão orgulhosas, felizes. Queremos dar-lhes alegrias, jogar bom futebol e de ataque, pois esse é o ADN do Benfica. Mas claro que também esperam títulos e vitórias em jogos decisivos, sobretudo como no fim de semana passado. Falhámos muitas oportunidades e as emoções vêm ao de cima. O nosso presidente é do Benfica, dedica tanta energia e paciência ao clube que todos queremos ser campeões também por ele", referiu o treinador esta sexta-feira, no Seixal.

O técnico admite que Alexander Bah, que esteve lesionado, já se encontra a treinar com a equipa, mas que ainda se encontra em dúvida. "É uma decisão que tenho de tomar. Depois, dependendo, logo vejo quais as opções que tenho para lateral direito. Aursnes jogou bem nos últimos jogos, o Gilberto também tem treinado bem... Tomarei a decisão amanhã", sustentou.

Tenho visto sempre os adversários a jogar bem contra o Benfica

Sobre o oponente, lembra que joga sem pressão: "Tenho visto sempre os adversários a jogar bem contra o Benfica. Eles já não vão descer de divisão nem ficar em lugares que dão acesso à Europa e podem jogar sem pressão. Estamos preparados e vamos dar tudo para vencer", referiu o germânico que desvalorizou o facto de até poder festejar o titulo no fim de semana, em caso de triunfo no Algarve e derrota do F.C. Porto com o Casa Pia. "Espero vencer. Tudo o resto não passa por nós. Estamos também dependentes do resultados de outras equipas e completamente concentrados no nosso jogo e nada mais".

Para este jogo, Roger Schmidt não pode contar com Otamendi, castigado, que deve ser substituído por Morato. Por outro lado, as águias possuem ainda três jogadores (António Silva, Grimaldo e João Mário) no limite dos cartões amarelos e que podem, no caso de alguma sanção falhar o dérbi da próxima semana em Alvalade.