Roger Schmidt: "Trocar alguns jogadores? É o mesmo Benfica"

JN Ontem às 23:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Roger Schmidt distribuiu elogios depois da vitória do Benfica sobre o Penafiel (2-0), na segunda jornada do Grupo C da Taça da Liga.

O treinador benfiquista mostrou-se satisfeito com a exibição frente ao Penafiel e com mais uma vitória esta época.

"Penso que estivemos bem, tivemos algumas oportunidades na primeira parte, mas precisamos de ter paciência. Marcámos na segunda parte e podíamos ter feito mais golos. É sempre bom ganhar jogos e agora vamos ter alguns dias de folga", disse o técnico alemão, após o encontro.

PUB

Com vários jogadores ao serviço das seleções que estão no Mundial 2022, esta foi mais uma oportunidade para ver outros que têm sido menos utilizados, com Schmidt a mostrar-se satisfeito com as respostas.

"Tivemos de trocar alguns jogadores, mas eles mostraram que têm qualidade e que estão em boa forma. Pudemos jogar dentro do mesmo estilo, é o mesmo Benfica, por isso estou satisfeito com todos", frisou.