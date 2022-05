Roger Schmidt, um apaixonado por futebol que é o novo engenheiro do Benfica

Roger Schmidt será o treinador do Benfica na próxima época e os adeptos das águias já podem saber um pouco com o que contar. O técnico alemão não esconde ser uma pessoa emotiva dentro de campo, revoltando-se quando os adversários praticam um futebol defensivo, ao contrário daquilo que ele pretende que sejam as suas equipas. Schdmit quer uma rápida recuperação de bola, ideia ofensiva e, em caso de discussão, não pensa duas vezes antes de falar. Este é o homem que trocou a engenharia pelo futebol e agora pisará os relvados portugueses.

Nasceu na pequena cidade de Kierspe, na Renânia, Alemanha, e jogou futebol em clubes semiprofissionais, sempre em competições modestas. Chegou a representar o Paderborn, clube que recentemente estava na Bundesliga, mas que na altura competia na terceira divisão. O futebol era uma forma de pagar os estudos. Licenciou-se em engenharia mecânica especializada em tecnologia de plásticos, na Universidade de Paderborn. Schmidt aconselha a que os jovens jogadores prossigam os estudos e tenham um curso superior, acreditando ser possível conciliar o desporto com a faculdade.

Foi futebolista até aos 37 anos, enquanto trabalhava na Benteler como engenheiro de projeto, em Paderborn. Em 2004 surgiu a possibilidade de ser jogador-treinador no Delbruck, da sexta divisão alemã. Um ano depois retirou-se do jogo, ficando apenas como treinador por mais duas épocas para depois abandonar o futebol.