Roger Schmidt: "Vamos ter de sofrer e de ser corajosos outra vez"

O treinador do Benfica Roger Schmidt garantiu, esta segunda-feira, que o clube encarnado vai jogar de forma ofensiva diante do PSG, no Parque dos Príncipes, e vincou que os atletas vão ter de ser "corajosos".

"Penso que podemos esperar um grande jogo de futebol. Agora, o PSG tem a vantagem de jogar em casa. Queremos jogar para a frente, mostrar que acreditamos em nós e tentar ganhar o jogo ou conseguir um empate. É claro que tentaremos jogar um futebol ofensivo, não estamos aqui para nos escondermos, queremos jogar um futebol atrativo. Vamos tentar fazer o mesmo que fizemos no último jogo. É óbvio que temos de estar preparados para sofrermos um pouco porque sabemos que eles vão tentar pressionar e ter a posse de bola. Espero um jogo muito difícil. Vamos ter de sofrer e de ser corajosos outra vez", começou por dizer Roger Schmidt, abordando a lesão de Lionel Messi.

"Seria uma abordagem errada se pensássemos dessa forma só porque um jogador não estará do outro lado. É um jogador especial, consegue mudar tudo de um momento para o outro. Mas existem outros jogadores do PSG que também têm essa capacidade. Também não vamos ter o Neres, que é um jogador muito importante para nós. O PSG tem uma qualidade de classe mundial. Espero que haja uma grande atmosfera no estádio. Espero que os nossos adeptos estejam lá para nos apoiar, pois sabemos que não estaremos sozinhos em campo", acrescentou.

Quanto a Henrique Araújo, que foi convocado para o encontro de terça-feira, o treinador alemão vincou a qualidade do jovem avançado.

"Ele tem estado muito bem esta temporada, temos trabalhado sobre isso. O Henrique Araújo é um grande jogador, um grande talento. Já demonstrou isso mesmo no final da última temporada, que também pode estar no onze do Benfica. O nosso objetivo comum é que ele evolua da melhor forma possível. Temos deixado que ele jogue na equipa B para ir somando minutos, mas estamos convencidos da qualidade que tem e acreditamos muito nele. E é por isso que está aqui connosco e também é opção para amanhã, dependendo do que iremos precisar amanhã durante o jogo. Mas ele é um grande jogador e estamos a contar com ele para esta temporada. Isso é muito claro", concluiu.

Otamendi: "Viemos com a mentalidade de conquistar os três pontos"

O central do Benfica garantiu que os encarnados vão a Paris para conquistar os três pontos e destacou as individualidades da equipa francesa.

"É importante para o PSG. Obviamente que para nós é algo que não muda em nada a nossa forma de pensar e jogar. Viemos com a mentalidade de conquistar os três pontos, que são importantes para nós. Vamos tentar estar sempre concentrados e fazer um bom jogo para ganhar. Temos de pensar que o PSG tem muitas individualidades que podem complicar-nos a vida. Temos de fazer um jogo com a máxima concentração e ser positivos", afirmou.

O Benfica defronta, esta terça-feira, o PSG em jogo a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O pontapé de saída está marcado para as 20 horas.