Rogério Alves após chumbo do relatório e contas: "O sócio é quem mais ordena"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting recusou fazer comentários sobre o chumbo do relatório e contas e explicou como foi possível fazer a votação.

"Não fazemos avaliações sobre os temas, temos a função de garantir que os sócios venham votar em segurança e tranquilidade. Houve restrições, claro, houve limitações, e então a Mesa optou pelo figurino possível no quadro em que vivemos. Congratulamo-nos de proporcionar ao universo sportinguista a hipótese de votar. Retirada de confiança da direção? Não compete à Mesa fazer extrapolação, análise ou projeção política. O sócio do Sporting é quem mais ordena, nas proporções que livremente escolhe. Agora compete ao Conselho Diretivo analisar esses resultados", afirmou.

Os sócios do Sporting reprovaram este sábado, em Assembleia Geral realizada no estádio José Alvalade, o relatório e contas relativo ao exercício de 2019/20 e o orçamento para 2020/21, com 67,22% e 69,19% de votos contra, respetivamente.

Em comunicado emitido após a reunião magna, o Conselho Diretivo dos 'leões' frisou que voltará, "oportunamente, a submeter os documentos à Assembleia Geral de sócios" e ponderará "introduzir alterações no orçamento, ajustando-o à realidade entretanto já conhecida desde o início do exercício".