Rogério Alves: "É relevante para a vida do clube que as contas sejam aprovadas"

Em véspera de uma reunião magna, Rogério Alves, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, pediu o fim das divisões no seio leonino e considerou ser "importante" o relatório de contas ser aceite pelos sócios.

"As pessoas podem estar de acordo com o que foi feito ou não. Podem achar que foi brilhante, excelente, suficiente ou mau. Mas aquilo é um relato: é apresentar aos sócios o que se fez. As contas são a mesma coisa. Não é preciso estar de acordo com a direção, não é preciso estar de acordo com o que a direção fez, não é preciso estar de acordo com as opções tomadas... é preciso apreciar se as contas estão corretas e se o relatório é fiel ao que se fez. Cada pessoa é livre de votar como quiser. É relevante para a vida do clube que as contas sejam aprovadas", afirmou em declarações à Sporting TV.

Rogério Alves apelou, ainda, aos sócios para não efetuarem publicações nas redes sociais que possam "deturpar" o que se passa no Pavilhão João Rocha.

"Eu gostaria que esta Assembleia Geral fosse um grande momento de exaltação de sportinguismo. Estamos na era da mediatização e, infelizmente, algumas pessoas utilizam os telemóveis para filmarem a Assembleia Geral e mostrarem o que corre pior: aparecem 30 segundos que tingem o que aconteceu durante três ou quatro horas. Também peço que a contestação, divergência e discordância, que são legítimas, fossem manifestadas nos termos que os estatutos preveem: sem injúrias, sem difamação e sem críticas", acrescentou.