Rogério Brito comanda Vianense até ao final da época

Aos 47 anos, Rogério Brito avança para a quarta experiência como treinador do Vianense, que luta pela subida à Liga 3.

Rogério Brito vai comandar a equipa de Viana do Castelo até ao final da presente temporada, sendo aposta da direção para ocupar o lugar de Carlos Fernandes, despedido na última sexta-feira.

Homem da casa, onde se destacou como jogador e começou a carreira de treinador, aos 47 anos vai pela quarta vez orientar a equipa principal, que disputa a fase de subida do Campeonato de Portugal.

No último domingo, já com Rogério Brito no banco, os vianenses perderam na casa do Salgueiros por 2-0. Na próxima ronda, o Vianense volta a jogar fora, no terreno da Lusitânia de Lourosa