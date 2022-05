Rogério Matias é o novo diretor desportivo do Vitória de Guimarães

O novo dirigente representou os minhotos como jogador entre 2000 e 2006. Sucede a Diogo Boa Alma e entra ao serviço na próxima segunda-feira.

Rogério Matias é a escolha de António Miguel Cardoso, presidente do Vitória de Guimarães, para o cargo de diretor desportivo. O antigo internacional português, de 47 anos, é o sucessor de Diogo Boa Alma que, no início da semana, devido a "divergências ideológicas e de gestão", acertou a saída amigável do emblema minhoto.

Segundo apurou o JN, o novo diretor desportivo iniciará funções já na próxima segunda-feira, naquele que será o regresso ao clube que representou durante seis temporadas enquanto jogador. Recentemente, Rogério Matias desempenhou funções como comentador na BTV e Sport TV.