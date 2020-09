Roglic dá prova de força no alto de Orcières-Merlette

JN/Agências Hoje às 17:36 Facebook

O ciclista esloveno venceu a quarta etapa da Volta a França e superou a concorrência dos favoritos, entre eles o ainda camisola amarela Julian Alaphilippe.

O ciclista esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) foi o mais forte no alto de Orcières-Merlette, ponto final da quarta etapa da Volta a França, disputada esta terça-feira, encabeçando o grupo de favoritos no qual estava o ainda camisola amarela Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep).

Na primeira chegada em alto, no final de 160,5 quilómetros com partida em Sisteron, Roglic impôs-se ao "sprint" ao compatriota Tadej Pogacar (UAE Emirates), segundo, e ao francês Guillaume Martin, terceiro, com o tempo de 04:07.47 horas.

Alaphilippe, que concluiu a primeira de quatro chegadas em alto da 107.ª edição do Tour integrado no grupo de favoritos, continua na liderança da geral, com quatro segundos de vantagem para o britânico Adam Yates (Mitchelton-Scott) e sete para o vencedor de hoje.