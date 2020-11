Roglic ganha quarta etapa no contrarrelógio, Nelson Oliveira em terceiro

JN/Agências Hoje às 16:47 Facebook

O esloveno (Jumbo-Visma) venceu, esta terça-feira, pela quarta vez na Volta a Espanha, no contrarrelógio da 13.ª etapa, e assume a liderança da geral, com Nelson Oliveira (Movistar) no terceiro lugar.

Roglic, já vencedor na primeira, oitava e 10.ª tiradas, cumpriu os 33,7 quilómetros entre Muros e o Mirador de Ézaro em 46.39 minutos, batendo o norte-americano Will Barta (CCC), segundo, por um segundo, e Nelson Oliveira por 10.

Na geral, o esloveno, campeão da Vuelta em 2019, recuperou a camisola vermelha, de líder, com o equatoriano Richard Carapaz (INEOS) a cair para segundo, a 39 segundos, e o britânico Hugh Carthy (Education First) em terceiro, a 47 segundos.

Na quarta-feira, a 14.ª etapa liga Lugo a Ourense em 204,7 quilómetros, com três contagens de montanha de terceira categoria no percurso.