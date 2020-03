Rolando anuncia que o Sporting de Braga não vai baixar salários

João Faria Hoje às 15:48 Facebook

Sem jogar quase há um ano, o internacional português que os minhotos contrataram em fevereiro revelou que o presidente António Salvador já garantiu ao plantel que não vai mexer na folha de vencimentos.

Rolando revelou este sábado que o Sporting de Braga não tenciona alterar os montantes salariais, em consequência da Covid-19. O central português contou ter havido uma reunião, na sexta-feira, entre o plantel e António Salvador, tendo o presidente garantido que vai continuar a pagar da mesma forma. "Isso é de louvar", salientou o futebolista da equipa minhota, admitindo ser uma questão "complicada", falar-se em redução de salários, na sequência da pandemia, quando a preocupação de todos passa pelas questões de saúde.

O defesa central luso-caboverdiano garante que tem treinado bem, mesmo à distância e espera pela altura em que seja possível retomar a atividade. "É desagradável, mas estamos a tentar ser positivos. Procuro fazer o meu melhor em casa e levar as coisas com calma", disse Rolando, este sábado, numa conversa online com jornalistas, promovida pelo departamento de comunicação do Sporting de Braga.

Rolando, de 34 anos, chegou ao Sporting de Braga em finais de fevereiro, ainda a equipa minhota era orientada por Rúben Amorim, entretanto transferido para o Sporting. A seguir, Custódio Castro assumiu a liderança técnica, mas o internacional português não chegou a estrear-se, devido à suspensão do campeonato, nem sabe quando o poderá fazer.

"O Amorim é como um irmão, queria muito trabalhar com ele e fiquei triste por ter saído, mas sabemos que no futebol as coisas mudam rápido. Também já conhecia o novo treinador há algum tempo e acho que vai provar que é competente. No Braga sinto-me em casa e isso foi fundamental para ter voltado", salientou Rolando.

"Fisicamente não estava mal, mas, quando for possível voltar, recomeçaremos todos em pé de igualdade. Será como uma pré-temporada", fez notar o central português.

"O Braga está bem servido em termos de plantel e por isso é que tem feito uma boa época. Pela experiência que acumulei julgo que poderei ajudar à equipa", afirmou ainda Rolando.