Rolando estreia-se nos convocados de Custódio

O treinador do Sp. Braga, Custódio Castro, chamou esta quinta-feira Rolando para a deslocação à casa emprestada do Santa Clara, na sexta-feira, em encontro da 25.ª jornada da Liga.

O experiente defesa central e internacional português, que chegou a Braga nos últimos dias de fevereiro (estava sem clube), estreia-se assim nos convocados após a interrupção do campeonato devido à pandemia de covid-19.

Sem Abel Ruiz e Tormena, lesionados, Custódio Castro leva 22 jogadores, incluindo três guarda-redes, para Oeiras, onde a equipa açoriana ficará sedeada para as últimas 10 rondas da Liga.

O Sp. Braga, terceiro classificado, com 46 pontos, e o Santa Clara, 10.º, com 30, defrontam-se a partir das 19 horas de sexta-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A lista dos 22 convocados:

Guarda-redes: Matheus, Eduardo e Tiago Sá.

Defesas: Pedro Amador, Rolando, David Carmo, Bruno Viana, Bruno Wilson, Esgaio, Raul Silva, Diogo Viana e Sequeira.

Médios: André Horta, Fransérgio, João Novais e Palhinha.

Avançados: Wilson Eduardo, Ricardo Horta, Paulinho, Trincão, Rui Fonte e Galeno.