Rolando sem lugar nos convocados de Carvalhal para a Liga Europa

No voo BRO021 da 2Excel Aviation, o S. C. Braga cruza os céus da Europa, de momento, nesta terça-feira, rumo a Atenas, onde defronta o AEK na próxima quinta-feira (17.55 horas, na Sport TV1), em jogo referente à quinta jornada do grupo G da Liga Europa. O defesa-central Rolando não integrou a comitiva arsenalista.

O internacional luso ainda não somou qualquer minuto de jogo na presente temporada, mas desta feita, para o jogo com o AEK, nem convocado foi. E a lista de eleitos por Carlos Carvalhal contempla 24 nomes, sendo que quatro deles não poderão constar na ficha de jogo.

Como tem sido habitual nas deslocações ao estrangeiro, também desta feita o treinador chamou quatro guarda-redes para a Grécia, sendo que Rui Ribeiro, da equipa de sub-23 dos minhotos, está em estreia nestas andanças.

De fora desta próxima partida, devido a lesão, ficaram Rui Fonte, Gaitán e Moura.

O grupo G da Liga Europa é liderado por Leicester (10 pontos), com o S. C. Braga a surgir no segundo posto (sete pontos) com uma margem confortável face a AEK e Zorya (ambos com três pontos).

Confira, agora, os 24 convocados de Carlos Carvalhal para esta partida:

<p>Guarda-redes - Matheus, Tiago Sá, Rogério e Rui Hornicek.

De

fesas - Zé Carlos, Esgaio, Sequeira, Tormena, David Carmo, Raul Silva, Bruno Viana.

Mé

dios - Al Musrati, Castro, André Horta, João Novais e Fransérgio. p>

Av

ançados - Hernâni, Galeno, Iuri Medeiros, Abel Ruiz, Schettine, Ricardo Horta, Rodrigo Gomes e Paulinho.