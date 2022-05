Rolão Preto é o novo coordenador desportivo do Torreense

JN Hoje às 17:07 Facebook

De regresso ao segundo escalão, o clube de Torres Vedras continua a reforçar a estrutura de apoio à equipa principal.

Rolão Preto foi anunciado, esta terça-feira, como coordenador desportivo do Torreense, ficando responsável pelo futebol profissional.

Dias depois de se ter sagrado campeão da Liga 3, o emblema de Torres Vedras reforça a estrutura do futebol com alguém com passado no clube, uma vez que, na década de 1980, Rolão Preto vestiu a camisola do Torreense.

Com 62 anos, Rolão Preto conta com vasta experiência no futebol, contando com passagens por clubes como Sporting, Mónaco, Rennes, Lens ou Standard Liège. Em 2020/21 exerceu a função de adjunto dos sub-23 do Portimonense.

Por outro lado, o Torreense anunciou também a contratação de Alípio Matos para a função de coordenador da secção de futsal do clube.