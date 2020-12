Roma cola-se à Juventus no quarto lugar

JN/Agências Hoje às 23:21 Facebook

A AS Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, ganhou na receção ao Torino, no fecho da 12.ª jornada da Liga italiana, e subiu ao quarto lugar, com os mesmos pontos do terceiro, a Juventus.

A equipa romana cedo viu o lateral direito costa-marfinense do Torino, Wilfried Singo, facilitar-lhe a vida ao ver dois cartões amarelos no espaço de sete minutos, aos sete e 14, que deixaram a sua equipa reduzida a dez unidades quase todo o jogo.

Sem culpa disso, a Roma fez pela vida e ao intervalo já vencia por 2-0, com golos do médio arménio Henrik Mkhitaryan, aos 27 minutos, e do médio francês Jordan Veretout, aos 43.

Na segunda parte, a equipa romana aumentou a contagem para 3-0, com um golo do médio Lorenzo Pellegrini, aos 68 minutos, que arrumou definitivamente a questão do vencedor, tendo o Torino ainda reduzido aos 73, pelo internacional italiano Andrea Belotti.

Com este triunfo, a Roma subiu ao quarto lugar, com 24 pontos, os mesmos do terceiro, a Juventus, de Cristiano Ronaldo, mas quem lidera a Serie A é o AC Milan, com 28 pontos, seguido do Inter, com 27, enquanto o Torino é penúltimo classificado, em 19º, com apenas seis pontos.