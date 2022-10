Roma de José Mourinho bate o Lecce

André Bucho Ontem às 23:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Em casa, os romanos bateram o Lecce por 2-1, em encontro da nona jornada da Liga italiana, alcançado a segunda vitória consecutiva na competição

Logo aos seis minutos Chris Smalling adiantou os giallorossi e a situação parecia ter ficado mais simples após a expulsão de Hjulmad, aos 22 minutos.

Mesmo com 10 unidades, o Lecce chegou ao empate por intermédio de Strefezza, ainda no primeiro tempo, mas um penálti convertido por Dybala na segunda parte foi suficiente para selar o triunfo da Roma.

PUB

A Roma de José Mourinho está na quinta posição com 19 pontos, enquanto o Lecce é 16.º com sete pontos. A tabela é liderada pelo Nápoles, com 23 pontos, que este domingo venceu o Cremonese por 3-1, com Mário Rui a titular.