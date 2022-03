Roma de José Mourinho brilha e vence Lazio no dérbi da capital

JN/Agências Ontem às 22:16 Facebook

Twitter

Partilhar

A equipa do treinador português "passeou", este domingo, no dérbi da capital italiana, em que recebeu e venceu a rival Lazio por 3-0, em jogo da 30.ª jornada da Série A.

Com os portugueses Rui Patrício e Sérgio Oliveira em campo, os romanos resolveram o jogo na primeira parte, com uma grande exibição durante esse período, que traduziram em golos de Tammy Abraham (1 e 22 minutos) e Lorenzo Pellegrini (40).

No 170.º dérbi romano, Mourinho até se pode queixar de um resultado magro ao intervalo, face a outras oportunidades que a sua equipa teve nos primeiros 45 minutos, perante uma Lazio, com mais posse, mas inoperante.

O jogo teve ainda o aliciante de mexer diretamente com a classificação, com o triunfo a permitir à Roma destronar no quinto lugar a Lazio, sexta, agora com menos dois pontos, e que ainda pode cair para sétima no final da jornada.

Atrás da Lazio segue a Atalanta, que está a um ponto e ainda hoje visita o Bolonha (13.º), no jogo que encerra a 30.ª jornada.

Mais cedo, a Juventus manteve-se firme no quarto lugar, o último de acesso à 'Champions' e com mais oito pontos do que a Roma, depois de receber e vencer a lanterna-vermelha Salernitana, com golos de Paulo Dybala e de Dusan Vlahovic.