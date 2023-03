Roma de José Mourinho com um pé nos quartos de final

JN Hoje às 21:31 Facebook

Twitter

Partilhar

A Roma venceu esta quinta-feira a Real Sociedad por 2-0 e está bem encaminhada para passar aos quartos de final da Liga Europa.

A porta dos quartos de final da Liga Europa está entreaberta para a Roma de José Mourinho. Os italianos venceram a Real Sociedad por 2-0, com golos de El Shaarawy e Kumbulla e estão confortáveis para a partida da segunda mão, em Espanha.

Com Rui Patrício a titular, a Roma marcou logo aos 13 minutos por El Shaarawy, após uma boa jogada de Tammy Abraham. O conjunto de José Mourinho fez uma boa exibição, sobretudo no aspeto defensivo, mas ainda teve alguns sustos. Aos 21 minutos Kubo rematou ao poste e já perto do fim Merino podia ter empatado o marcador.

PUB

Já aos 87 minutos, na sequência de um canto, Dybala assistiu Kumbulla para alargar a vantagem romana. A segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa disputam-se em Espanha na próxima quinta-feira.