Roma de José Mourinho está na final da Liga Conferência

Formação italiana recebeu e venceu o Leicester para garantir a presença na final de Tirana, na Albânia.

José Mourinho está em mais uma final de uma prova europeia. A AS Roma venceu o Leicester por 1-0, com golo de Tammy Abraham, no Estádio Olímpico de Roma, depois de ter empatado a uma bola na primeira mão, tendo assim vantagem no resultado agregado (2-1). Os romanos irão enfrentar os neerlandeses do Feyenoord, que seguraram o empate (0-0) em Marselha, depois de terem vencido, por 3-2, na primeira mão.

O treinador português tem assim a hipótese de conquistar o primeiro troféu ao comando da AS Roma, em época de estreia na equipa italiana, naquele que poderá ser a quinta conquista europeia da carreira, depois de ter vencido duas Ligas Europa (F. C. Porto e Manchester United) e duas Ligas dos Campeões (F. C. Porto e Inter de Milão).

A final da primeira edição da Liga Conferência disputa-se a 25 de maio, na Arena Kombëtare, na cidade de Tirana, Albânia.