Roma de José Mourinho goleada em casa da Udinese

A Roma de José Mourinho sofreu, este domingo, a primeira derrota na Liga italiana e logo uma pesada goleada no campo da Udinese (4-0), deixando a Atalanta com a possibilidade de ser líder isolada, na quinta jornada.

Depois de um bom arranque de Serie A, com três vitórias e um empate (1-1 no terreno da Juventus) e com um registo de seis golos marcados e apenas um sofrido, a equipa de José Mourinho teve uma noite para esquecer em Udine, efetuando um exagerado números de erros defensivos, que a equipa da casa aproveitou para construir um triunfo expressivo.

Logo aos cinco minutos, Udogie aproveitou a falta de concentração da Roma e inaugurou o marcador, batendo o português Rui Patrício, guarda-redes titular na equipa da capital italiana e que também contribuiu para a goleada do adversário.

Numa segunda parte que viria a ser de pesadelo para Mourinho, Patrício deixou entrar um remate do meio da rua do alemão Samardzic, aos 56 minutos, e, aos 75, acordou demasiado tarde a uma bola que parecia defensável do argentino Pereyra, numa altura em que Beto já estava em campo na Udinese (entrou aos 63).

O resultado já era pesado para a Roma, mas ainda mais ficou quando o esloveno Lovric fez o quarto golo, aos 82 minutos.

Isto significa que a equipa de José Mourinho, que partilhava a liderança com a Atalanta no arranque desta jornada, fica no quinto posto, com 10 pontos, em igualdade com a Udinese e a formação de Bérgamo, que garante o comando isolado caso vença na segunda-feira no campo do Monza, último classificado com zero.

Certo é que Nápoles e AC Milan, atual campeão, vão passar a noite na liderança da Serie A, ambos com 11 pontos.

Destaque para o primeiro triunfo do Verona, que, com Miguel Veloso no 'onze', recebeu e bateu por 2-1 a Sampdoria, que é uma das seis equipas sem triunfos neste arranque de competição.

Outra dessas equipas é o Bolonha, que empatou (2-2) no campo do Spezia, situação que mesmo assim não impede Arnautovic de liderar, para já, a lista de melhores marcadores da Serie A com cinco golos, todos os da sua equipa. O avançado austríaco bisou no encontro deste domingo.