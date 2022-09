Roma, de José Mourinho, retoma o caminho das vitórias

JN Hoje às 21:51 Facebook

Depois de duas derrotas seguidas, a equipa romana bateu o Empoli e subiu ao quinto lugar, apenas um ponto atrás do líder Atalanta.

A Roma venceu, esta segunda-feira, o Empoli, por 1-2, e ascendeu ao quinto lugar da Serie A, com os mesmos 13 pontos da Udinese e apenas um atrás da Atalanta, líder do campeonato.

Com Rui Patrício na baliza, a equipa de José Mourinho adiantou-se no marcador graças a um golaço de Dybala, mas consentiu a igualdade ainda antes do intervalo (Bandinelli).

Na segunda parte, Dybala voltou a ser decisivo, desta vez a assistir Abraham para o golo que fixou o resultado final. Aos 77 minutos, Pellegrini ainda desperdiçou uma grande penalidade, mas sem custos para a Roma, que segurou os três pontos.