Roma de José Mourinho segue em frente na Liga Europa

A Roma de José Mourinho empatou a zeros no terreno da Real Sociedad e garantiu a passagem aos quartos de final da Liga Europa.

José Mourinho está nos quartos de final da Liga Europa, depois da Roma ter empatado em casa da Real Sociedad 0-0, beneficiando do resultado conseguindo em Itália, onde os romanos venceram por 2-0.

Nos jogos que começaram às 20 horas, o Leverkusen venceu o Ferencvaros por 2-0 para também passar à próxima fase da prova. O mesmo aconteceu na Bélgica, onde o St. Gilloise derrotou o Union Berlin por 3-0.

Confira todos os apurados da Liga Europa:

Manchester United, Sevilha, Feyenoord, Juventus, Leverkusen, Roma e St. Gilloise.

Já na Liga Conferência, destaque para as vitórias do Anderlecht (1-0) sobre o Villarreal e do West Ham, em casa, por 4-0, frente ao AEK Larnaca.

Confira todos os apurados da Liga Conferência:

Lech Poznan, Fiorentina, Basileia, AZ Alkmaar, Nice, Anderlecht, West Ham e Gent.