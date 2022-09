Roma de José Mourinho vence, Fenerbahçe de Jorge Jesus empata

JN/Agências Ontem às 23:45 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting de Braga venceu o Union Berlin na fase de grupos da Liga Europa de futebol, assim como a Roma, treinada por José Mourinho, na receção ao HJK (3-0), enquanto o Fenerbahçe de Jorge Jesus empatou.

Um golo solitário de Vitinha, aos 77 minutos, permitiu aos bracarenses darem a melhor sequência possível à vitória na estreia no grupo D, em casa do Malmo (2-0), triunfando agora perante os seus adeptos.

Ao fim de oito jogos esta época, a formação orientada por Artur Jorge ainda não perdeu, contando por vitórias os jogos na Liga Europa, a que se somam cinco triunfos e um empate na Liga portuguesa.

PUB

No mesmo grupo, o Saint-Gilloise esteve duas vezes a perder na receção ao Malmo mas acabou por vencer por 3-2, com golos de Burgess (17), Teuma (69) e Boniface (71), contra tentos de Ceesay, logo aos seis minutos, e Thelin, aos 57.

Minhotos e belgas ocupam os dois primeiros lugares do grupo D, ambos com seis pontos, antes de se defrontarem, seguidos de suecos e alemães, sem pontuarem.

No grupo C, a Roma, de José Mourinho, somou os primeiros pontos ao vencer, em casa, os finlandeses do HJK por claros 3-0, numa partida condicionada pela expulsão de Tenho nos forasteiros, aos 15 minutos.

O suplente Dybala foi lançado para abrir o ativo, aos 47 minutos, e Pellegrini dilatou a vantagem dois minutos depois, com Belotti a estrear-se a marcar pelos romanos aos 68 minutos. Rui Patrício foi titular na baliza dos italianos.

O líder do grupo é o Betis, que lançou William Carvalho aos 85 minutos da receção ao Ludogorets, que tinha vencido a Roma na primeira ronda, ajudando a segurar um difícil triunfo por 3-2.

No grupo B, os franceses do Rennes receberam os turcos do Fenerbahçe, orientados por Jorge Jesus. Os gauleses pareciam encaminhar-se para a vitória após dois golos de rajada, de Terrier (52) e Majer (54), pouco antes o 2-1 de Kahveci (60).

Traoré foi expulso aos 83 minutos e, no segundo minuto de descontos, uma grande penalidade, a penalizar uma falta de Bourigeaud, foi convertida por Enner Valencia, resgatando um ponto para os forasteiros, que tiveram Miguel Crespo como suplente não utilizado.

No mesmo grupo, o Dínamo Kiev continua sem pontos, depois de receber, na Polónia, o AEK Larnaca, que venceu com um tento solitário de Gyurcso, aos oito minutos, e somou três pontos. Os cipriotas seguem um ponto do Fenerbahçe e do Rennes.

No grupo A, só foi disputada uma das duas partidas agendadas, com o desafio entre Arsenal e PSV adiado devido à morte da Rainha Isabel II, o que permitiu ao Bodo/Glimt subir à liderança.

Os noruegueses venceram o Zurique, em casa, por 2-1 e chegaram aos quatro pontos, contra três do Arsenal, um dos neerlandeses e zero dos suíços.