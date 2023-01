Roma, de José Mourinho, volta às vitórias e apanha rival Lazio

JN Hoje às 19:19 Facebook

Um golo de Lorenzo Pellegrini, de grande penalidade, bastou à Roma para derrotar o Bolonha (1-0), no regresso da Serie A após a paragem para se disputar o Mundial do Catar.

No regresso da Liga italiana, após o Mundial de futebol, a Roma quebrou uma série de três jogos consecutivos sem vencer no campeonato, batendo o Bolonha por 1-0.

O único golo do encontro surgiu numa fase prematura, ao minuto 6, através de uma grande penalidade convertida por Lorenzo Pellegrini.

A Roma, que teve Rui Patrício na baliza, dominou grande parte do jogo, tendo, ainda assim, apanhado alguns sustos nos últimos minutos, quando o adversário arriscou para tentar evitar o desaire.

Sem José Mourinho no banco, que cumpriu o primeiro de dois jogos de castigo após a expulsão no jogo frente ao Torino, a Roma apanhou a Lazio, derrotada pelo Lecce (2-1), na quinta posição da Serie A.

Na próxima jornada, a equipa romana visita a casa do campeão AC Milan, que hoje venceu o Salernitana (2-1) com um golo do internacional português Rafael Leão. A equipa milanesa segue na vice-liderança do campeonato, atrás do ainda invicto Nápoles, que defronta, esta noite, o Inter de Milão (19.45 horas).