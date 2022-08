Roma, de Mourinho, defronta William, Jesus volta a encontrar o Dínamo Kiev

JN/Agências Hoje às 15:21 Facebook

A Roma, de José Mourinho, vencedor por duas vezes da Liga Europa, vai encontrar o Bétis, de William Carvalho, na fase de grupos, enquanto o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, poderá desforrar-se do Dínamo Kiev.

O sorteio realizado, esta sexta-feira, na cidade turca de Istambul colocou a Roma, vencedora da última edição da Liga Conferência Europa, no Grupo C, com os búlgaros do Ludogorets e com os finlandeses do HJK, além do Bétis, enquanto o Fenerbahçe, com Jesus a viver a primeira temporada no emblema turco, a defrontar Rennes, Dinamo Kiev e AEK Larnaca, do Chipre, no Grupo B.

No clube da capital italiana, com Rui Patrício no plantel, Mourinho vai tentar pela terceira vez conquistar a Liga Europa, depois de 2002/03, ainda como Taça UEFA, com o F. C. Porto, e 2016/17, com o Manchester United.

Neste agrupamento, a Roma vai encontrar William Carvalho e Rui Silva no Bétis, assim como Claude Gonçalves e Josué Sá, no Ludogorets, embora o central português pareça estar de saída do campeão búlgaro.

Quanto a Jorge Jesus, o técnico luso poderá vingar-se da derrota sofrida já esta época com o Dinamo Kiev, que eliminou o Fenerbahçe nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. Os ucranianos acabariam mais tarde também por cair, mas perante o Benfica.

Neste grupo, Jesus vai encontrar os compatriotas e veteranos Bruno Gama e Rafael Lopes no AEK Larnaca.

O Sporting de Braga, único clube português em prova, foi colocado no Grupo D com o Malmo, campeão sueco, o Union Berlim, de Diogo Leite, e o Union Saint-Gilloise, a equipa sensação da última edição do campeonato belga.

O histórico Manchester United, que conta com Diogo Dalot, Bruno Fernandes e ainda Cristiano Ronaldo, vai defrontar no Grupo E a Real Sociedad, o Omonia, do Chipre, e o Sheriff, que fez 'estragos' em 2021/22, na Liga dos Campeões.

Os moldavos terminaram essa edição da prova no grupo restrito de equipas, juntamente com Paris Saint-Germain, Chelsea e Manchester City, que conseguiram vencer o Real Madrid na Liga dos Campeões e logo no Santiago Bernabéu.

O Arsenal, de Cedric Soares e Fábio Vieira, vai defrontar PSV Eindhoven, Bodo/Glimt e Zurique no Grupo A, enquanto a Lazio, de Luís Maximiano, medirá forças no Grupo F com Feyenoord, Sturm Graz e Midtjylland, que foi eliminado pelo Benfica na terceira pré-eliminatória da 'Champions'.

O Mónaco, que conta com Gelson Martins pela quinta época seguida, foi sorteado no Grupo H com os húngaros do Ferencvaros, os sérvios do Estrela Vermelha e os turcos do Trabzonspor, todos campeões do seus respetivos países, enquanto no Grupo G o Olympiacos, que pela primeira vez em largos anos não tem qualquer treinador ou jogadores portugueses, vai disputar o apuramento com Nantes, Friburgo e Qarabag.

Os jogos da fase de grupos realizam-se a 8 de setembro (primeira jornada), 15 de setembro (segunda), 6 de outubro (terceira), 13 de outubro (quarta), 27 de outubro (quinta) e 3 de novembro (sexta e última).

A final da edição de 2022/23 da Liga Europa está agendada para 31 de maio de 2023, na Puskas Arena, em Budapeste.