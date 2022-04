Roma de Mourinho derrotada na Noruega

JN Ontem às 23:04 Facebook

Twitter

Partilhar

A AS Roma, orientada pelo português José Mourinho, saiu derrotada da deslocação à Noruega frente ao Bodo/Glimt, por 2-1, na primeira mão dos quartos de final da Liga Conferência Europa.

Com os internacionais portugueses Rui Patrício e Sérgio Oliveira a titulares, o encontro até começou melhor para o conjunto italiano, que viu o médio Lorenzo Pellegrini abrir o ativo, aos 43 minutos, contudo, na segunda parte os locais conseguiram dar a volta.

Saltnes igualou a partida, aos 56, e a um minuto dos 90 Vetlesen protagonizou a volta no marcador para desespero do técnico luso.

O Marselha também se impôs em casa na primeira mão, batendo os gregos do PAOK, por 2-1. Gerson (13) e Payet (45) colocaram a equipa da casa a vencer 2-0 ao intervalo, mas no recomeço El Kaddouri relançou o encontro e deixou tudo em aberto para a segunda mão.

Os outros dois encontros dos quartos de final terminam empatados. O desafio entre os ingleses do Leicester, com Ricardo Pereira a titular, e os holandeses do PSV acabou como começou: com um nulo.

Já nos Países Baixos, o Feyenoord e o Slavia de Praga empataram a três golos, num jogo de loucos. O emblema de Roterdão colocou-se em vantagem aos 10 minutos, por Sinisterra, mas pouco antes da pausa Olayinka, deixou tudo na mesma, com Sor a dar a volta ao marcador para os checos aos 67.

O 1-2 durou pouco e nova reviravolta aconteceu pela "mão" de Senesi (74) e Orkun Kokçu (86). A vencer por 3-2, os locais pareciam lançados para a vitória, mas Traoré, aos 90+5, estabeleceu a igualdade final.

PUB

Os jogos da segunda mão estão marcado para o próximo dia 14.