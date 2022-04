Roma de Mourinho empata com o Nápoles em jogo polémico

JN/Agências Hoje às 22:40 Facebook

A Roma, de José Mourinho, empatou a um golo em Nápoles, na 33ª jornada da Liga italiana, mas pode queixar-se de um penálti escandaloso que ficou por marcar contra a equipa napolitana.

Esta adiantou-se no marcador aos 11 minutos, na execução de um penálti pelo internacional italiano Lorenzo Insigne, a punir uma falta sobre Hirving Lozano que o árbitro não viu e que foi alertado pelo videoárbitro (VAR) para observar o lance no monitor, acabando por assinalar o castigo máximo.

A Roma acabaria por empatar já em período de compensações, aos 90+1 minutos, por Stephan El Shaarawy, que entrara aos 75 a render o lateral esquerdo Nicola Zalewski, numa jogada desenvolvida sobre o flanco direito, seguida de cruzamento para a área, com Afena Gyan a deixar passar a bola e Tammy Abraham a dar-lhe um ligeiro toque a assistir o seu companheiro para o remate fatal.

No entanto, a Roma sai mais uma vez com razões de queixa da arbitragem, ao ser sonegada de um penálti 'escandaloso' cometido pelo guarda-redes do Nápoles, Alex Meret, que 'varreu' literalmente o avançado romano Nicolo Zaniolo, aos 77 minutos, na área, quando este chutou à baliza.

Perante a estupefação geral, o árbitro Marco Di Bello nada assinalou, e ainda mais espantoso o VAR também não deu indicação ao juiz para rever o lance no monitor, como tinha feito no lance do penálti favorável ao Nápoles.

Na sequência dos protestos no banco romano, o guarda-redes suplente Daniele Fuzato foi expulso por Marco Di Bello, enquanto José Mourinho, que tem sido uma voz crítica das arbitragens nos jogos da Roma, se ria à gargalhada.

Com este empate, o Nápoles marcou passo na corrida para o título, com o AC Milan a liderar com 71 pontos, seguido do Inter, com 69 (menos um jogo), da equipa napolitana, com 67, da Juventus, com 63, da Roma, em quinto, com 58, e da Lazio e da Fiorentina, ambas com 56.

A 33.ª jornada da Serie A encerra ainda hoje, com a partida que opõe a Atalanta ao Verona, em Bérgamo.