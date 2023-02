Roma, de Mourinho, ganha e continua no pódio da Serie A

JN/Agências Hoje às 22:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Norueguês Solbakken estreou-se a titular na formação romana e assinou o golo da vitória sobre o Verona.

A Roma, treinada pelo português José Mourinho, venceu em casa o Verona por 1-0, em jogo da 23.ª jornada da liga italiana e segue no terceiro lugar da tabela classificativa.

Na ressaca da derrota com o Salzburgo (1-0), no play-off da Liga Europa, a formação da capital italiana conseguiu o terceiro jogo sem perder na Serie A graças a um golo do norueguês Solbakken, aos 45, na estreia a titular.

PUB

Antes, Mourinho teve de substituir o inglês Tammy Abraham, o principal goleador da equipa, por lesão, colocando Belotti em campo, num dia em que também poupou o argentino Dybala, a pensar na segunda mão com os austríacos.

O resultado permite à formação romana, que teve Rui Patrício na baliza, segurar o terceiro lugar, com 44 pontos, os mesmos do AC Milan, que havia vencido o Monza (1-0), e a três do Inter de Milão, que é segundo e também venceu nesta ronda.