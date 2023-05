Roma de Mourinho mais próxima da final de Budapeste

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 22:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Romanos mais perto da final, Gatti volta a ser herói da Juventus

Os romanos, comandados por José Mourinho, partem em vantagem para a segunda parte da eliminatória da Liga Europa com o Leverkusen, depois da vitória conquistada esta quinta-feira, no Estádio Olímpico de Roma. O Sevilha viu a vitória em Turim fugir-lhe no último minuto do encontro.

A Roma venceu o Leverkusen por 1-0 na primeira mão das meias-finais, e ficou mais perto da final de Istambul, com Edoardo Bove a aparecer como herói da noite. Na recarga de um remate de Tammy Abraham, defendido por Lukas Hradecky, o jovem médio italiano atirou para o fundo da baliza dos germânicos, treinados por Xabi Alonso, antigo pupilo de José Mourinho. O golo de vantagem pode ser importante para a equipa da "Lupa Capitolina", mas a eliminatória ainda não está fechada para o conjunto do treinador português.

PUB

No outro encontro das meias-finais, em Turim, Federico Gatti voltou a ser o herói da Juventus, e salvou os "bianconeri" de uma derrota em casa com o Sevilha. O defesa central, que já tinha marcado o golo da vitória dos italianos na primeira mão dos quartos-de-final, frente ao Sporting, voltou a fazer o gosto ao pé na Liga Europa, e garantiu o empate no último minuto dos descontos, depois de a Juventus ter estado em desvantagem durante grande parte do encontro. O avançado marroquino Youssef En-Nesyri marcou o golo dos sevilhanos aos 26 minutos, depois de um cruzamento rasteiro do extremo argentino Lucas Ocampos. Fica, assim, tudo por decidir na segunda metade da eliminatória, na próxima semana, em Sevilha.