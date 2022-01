Roma de Mourinho perde com Juventus num jogo com sete golos

JN/Agências Hoje às 20:39 Facebook

A Roma perdeu, este domingo, em casa, com a Juventus, por 4-3, numa partida da 21.ª jornada da Liga italiana repleta de golos e incerteza no andamento do marcador.

O ponta de lança inglês Tammy Abraham abriu o ativo aos 11 minutos, adiantando a formação da capital, mas o criativo argentino Paulo Dybala igualou pouco depois, aos 18, chegando o tempo de descanso com a igualdade a uma bola.

A Roma, com o guarda-redes português Rui Patrício na baliza, entrou mais forte no segundo tempo e fez dois golos de "rajada", aos 48 e aos 53, por Mkhitaryan e Pellegrini, mas a Juventus reagiu, e de que maneira, e deu a volta ao marcador graças a três golos marcados em menos de dez minutos, por Locatelli (70), Kulusevski (72) e De Sciglio (77).

Aos 83, Pellegrini desperdiçou um penálti e a Roma saiu derrotada, seguindo no oitavo lugar da Serie A, com 32 pontos, enquanto a Juventus é quinta com 38.

Nos outros jogos do dia, a Atalanta (quarta classificada com 41 pontos) foi golear fora a Udinese (14.º com 20) por 6-2, com o segundo golo do conjunto de Udine a ser marcado pelo português Beto, enquanto o Nápoles (terceiro com 43), sem o internacional luso Mário Rui, derrotou a Sampdoria (15.º com 20) pela margem mínima (1-0) no estádio Diego Armando Maradona.

Já o Génova continua a desiludir e foi derrotado em casa pelo Spezia (0-1), seguindo no 19.º e penúltimo lugar, enquanto o adversário é 16.º com 19.