Roma de Mourinho recebe o Bodo/Glimt: "Não vai jogar a mesma equipa, obviamente"

A Roma, treinada por José Mourinho, vai voltar a jogar amanhã contra os noruegueses do Bodo/Glimt, depois da goleada sofrida na Noruega (6-1). Os romanos estão no segundo lugar do Grupo C, mas querem atacar a liderança, sendo que 'Mou' vai mudar o onze, relativamente à jornada passada.

"Todos falhámos lá, não quero dizer que um errou mais que outro. Perdemos como equipa e amanhã queremos ganhar como equipa. Não vai jogar a mesma equipa, obviamente. Até depois do jogo eu disse que tinha medo do frio, lesões e cansaço, mas não do jogo ou de uma derrota" garantiu o português.

Mourinho levantou alguma da pressão que deve pairar na cabeça dos jogadores, mas mostrou querer retaliar a pesada goleada da terceira jornada da Liga Conferência da Europa. "Teremos mais dois jogos pela frente, este não é um daqueles que coloca muita pressão, mas claro que ainda não esquecemos o jogo de Bodo. Queremos vencer para ser os primeiros do grupo". disse.

Tammy Abraham, reforço vindo do Chelsea, teve um início fulgurante na sua nova aventura, mas agora vive uma fase menos boa, não marcando há seis jogos, sendo que a última vez foi no embate com o Zorya, para esta mesma competição. Contudo José Mourinho não desiste do jogador inglês:" É um jogador que vem de uma arbitragem, futebol e cultura humana diferentes. Acho que nunca é fácil. Ele começou bem, criou um impacto positivo e agora vive um momento diferente, menos especial, mas é um grande jogador e temos fé nele. Vai voltar a jogar melhor, vai marcar e não há problemas. Confiança total nele", garantiu o técnico.