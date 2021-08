Roma de Mourinho segue para a fase de grupos da Liga Conferência

JN Hoje às 20:42, atualizado às 22:04 Facebook

José Mourinho conduziu esta quinta-feira a Roma à fase de grupos da recém-criada Liga Conferência Europa, depois de ter vencido, em casa, os turcos do Trabzonspor, por 3-0, depois da vitória fora por 2-1.

O triunfo transalpino começou a ser desejado por Cristante, aos 20 minutos, com o marcador a só voltar a funcionar no segundo tempo, aos 65, por Zaniolo. A pouco tempo do final do encontro, El Shaarawy aumentou para 3-0.

O sorteio da fase de grupos do está marcado para esta sexta-feira, pelas 12.30 horas, em Istambul, na Turquia.

Eis os resultados da segunda mão do play-off da Liga Conferência Europa:

Kairat-Fola, 3-1 (4-1)

Zilina-Jablonec, 0-3 (1-5)

Lincoln Red Imps-Riga, 3-1 (1-1)

Bodo/Glimt-Zalgiris, 1-0 (2-2)

Anorthosis-H. Beer-Sheva, 3-1 (0-0)

Roma-Trabzonspor, 3-0 (2-1)

Copenhagen-Sivasspor, 5-0 (2-1)

Elfsborg-Feyenoord, 3-1 (0-5)

Vitesse-Anderlecht, 2-1 (3-3)

Rosenborg-Rennes, 1-3 (0-2)

M. Haifa-Neftci, 4-0 (3-3)

M. Tel-Aviv-Shakhter, 2-0 (2-1)

CSKA Sofia-Plzen, 3-0 (0-2)

Hammarby-Basel, 3-1 e 3-4 gp (1-3)

Gent-Rakow, 3-0 (0-1)

Rijeka-PAOK, 0-2 (1-1)

St Johnstone-LASK, 0-2 (1-1)

Union Berlin-KuPS, 0-0 (4-0)

Tottenham-Paços Ferreira, 3-0 (0-1)

Aberdeen-Qarabag, 1-3 (0-1)

Shamrock Rovers-Flora, 0-1 (2-4)

Partizan-Santa Clara, 2-0 (1-2)