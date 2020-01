Roma de Paulo Fonseca segue na Taça de Itália

Ontem às 22:56 Facebook

O médio Pellegrini marcou os dois golos da vitória da Roma sobre o Parma (2-0) e garantiu, esta quinta-feira, a qualificação da equipa treinada pelo português Paulo Fonseca para os quartos de final da Taça de Itália.

No Ennio Tardini, em Parma, Lorenzo Pellegrini, de 23 anos, inaugurou o marcador aos 49 minutos, com um grande pontapé, antes de dilatar a vantagem e consumar a passagem dos "giallorossi", aos 75, de penálti.

O central internacional português Bruno Alves não saiu do banco de suplentes do Parma, no encontro que fechou os oitavos de final da prova.

Nos quartos de final da Taça de Itália, a Roma vai receber a Juventus, na qual alinha Cristiano Ronaldo e que na quarta-feira eliminou a Udinese, sem o contributo do avançado internacional luso.

O alinhamento dos "quartos" inclui ainda os jogos Nápoles-Lazio, Fiorentina-Inter de Milão e AC Milan-Torino.