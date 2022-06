Roma deixa Barcelona pendurado e desiste do troféu Joan Gamper

JN/Agências Hoje às 21:32 Facebook

O emblema catalão lamenta que o clube italiano tenha decidido "rescindir unilateralmente o contrato assinado e sem justa causa".

A Roma, treinada por José Mourinho, surpreendeu e desistiu de disputar o troféu Joan Gamper, em Camp Nou, diante do Barcelona, dias depois de o jogo particular ter sido anunciado.

A decisão surpreendeu o clube espanhol, uma vez que os transalpinos não terão revelado as razões que levaram à desistência do encontro que estava agendado para 6 de agosto.

"A AS Roma não será adversária. A equipa italiana decidiu rescindir unilateralmente o contrato assinado e sem justa causa. Nas próximas 24 horas, o clube irá proceder à devolução do valor dos bilhetes", referiu o Barcelona, através do site oficial. Os "culés" reforçam que as "circunstâncias são alheias ao Barcelona e vão ao encontro da vontade exclusiva da AS Roma", pelo que já iniciaram contactos para encontrar um novo adversário.

Já o clube romano, na qual alinha Rui Patrício, justificou a rescisão, considerando que a ausência do encontro se prende com a "necessidade de alterar o planeamento dos particulares de verão, de forma a criar as melhores condições de trabalho possíveis, tendo em vista a próxima época".