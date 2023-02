Roma e Manchester United qualificam-se para oitavos da Liga Europa

A Roma qualificou-se para os oitavos de final da Liga Europa ao derrotar o Red Bull Salzburgo, por 2-0, dando a volta ao resultado da primeira mão (0-1). Já o Manchester United eliminou o Barcelona e qualificou-se também para a fase seguinte.

Com golos de Belotti e de Dybala, ambos no primeiro período, a equipa de José Mourinho impôs-se com eficácia e ultrapassou o desaire registado na Áustria. Vitória que vale a passagem aos oitavos.

Já o Manchester foi mais forte do que o Barcelona, em Old Trafford, ao vencer por 2-1. O primeiro golo foi, porém, dos espanhóis, através do avançado polaco Lewandowski, aos 18 minutos, numa grande penalidade em que Bruno Fernandes cometeu falta. Fred começou a dar a volta ao texto, aos 47 minutos, por seu lado, aos 73, Antony deu a estocada final. Na primeira mão, houve empate (2-2).

Na Alemanha, o Union Berlim derrotou o Ajax, por 3-1, e segue em frente. Golos de Doekhi, Juranovic e Knoche foi sinónimo de triunfo justo após o primeiro jogo, nos Países Baixos, em que se registou um nulo