Roma mantém quarto lugar na mira após vitória sofrida sobre o Salernitana

JN/Agências Hoje às 21:31 Facebook

Twitter

Partilhar

A Roma, treinada por José Mourinho, sofreu bastante frente à modesta Salertina, mas acabou por vencer por 2-1 e mantém viva a esperança de chegar ao quarto lugar na Liga italiana e garantir a Liga dos Campeões.

Após 32 jornadas, com seis por disputar, a Roma está no quinto lugar, a cinco pontos do quarto, que é a Juventus, e tem um calendário bastante duro pela frente, com jogos contra Nápoles e Inter Miláo.

No entanto, o ambiente continua a ser empolgante, com o estádio olímpico sempre muito composto, mesmo contra o lanterna vermelha do campeonato.

A Salernitana adiantou-se aos 22 minutos através do sérvio Radovanovic, a passe do veterano francês Franck Ribery.

Os visitantes tentaram segurar o resultado o melhor que souberam, mas acabaram por quebrar nos últimos dez minutos.

O empate apareceu aos 81 minutos, com um grande remate, colocadíssimo, do espanhol Carles Perez. Depois, aos 85, o inglês Smalling conclui com êxito uma jogada nascida de um livre cobrado por Verretout.

Rui Patrício e Sérgio Oliveira foram titulares pela Roma.

PUB

Na frente da tabela, o Nápoles desperdiçou a oportunidade de se isolar, à condição, na liderança, após derrota caseira, por 3-2, ante a Fiorentina.

A equipa do lateral português Mário Rui, titular, começou a perder logo aos 29 minutos, com golo do avançado argentino Nicolas González, que marcava o resultado ao intervalo.

O conjunto de Luciano Spalletti ainda empatou, com tento do experiente dianteiro belga Dries Mertens, aos 58, contudo, quando se perspetivava a reviravolta, os forasteiros revelaram-se mais fortes.

Aos 66 minutos, foi o médio francês Jonathan Ikone a recolocar a Fiorentina na frente, vantagem que seria reforçada seis minutos mais tarde, aos 72, pelo avançado brasileiro Arthur Cabral.

Mário Rui, aos 84, ainda assistiu o nigeriano Victor Osimhen para o 2-3, contudo, os anfitriões não tiveram arte para resgatar qualquer ponto, ante um rival que subiu a sétimo, com 53 pontos e menos um encontro.

Com este resultado, o Nápoles caiu um lugar para terceiro, com os mesmos 66 pontos do Inter, que, no sábado, venceu o Verona por 2-0, mas tem menos um jogo, tal com o comandante AC Milan, com 67 pontos, e que hoje tem um 'exame' no recinto do Torino.

Beto foi titular no triunfo da tranquila Udinese, por 2-1, na visita ao Veneza de Nani, que entrou em campo aos 66 minutos, e viu o seu clube, com o sexto desaire consecutivo, marcar passo na fuga à despromoção, estando em 18.º, na zona 'vermelha', com 22 pontos, a três da salvação, embora com um encontro a menos.

A Lazio também persiste no sonho da 'champions' e foi golear, por 4-1, ao recinto do Génova, 19.º e penúltimo, a três pontos da salvação, enquanto os romanos são sextos, com 55, a sete da Juventus e a dois da Roma.

Com um bis do jovem médio marfinense Hamed Junior Traore, o Sassuolo bateu a Atalanta por 2-1, subindo a nono, com 46 pontos, enquanto o rival é oitavo, com mais cinco e menos um desafio.