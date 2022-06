Roma será o adversário dos leões no troféu Cinco Violinos

JN Hoje às 15:38 Facebook

A Roma, equipa italiana orientada por José Mourinho, vai enfrentar o Sporting no troféu Cinco Violinos, que se jogará no dia 24 de julho, em Alvalade.

A informação é adiantada pela imprensa italiana, repetindo-se o duelo de 2015, que os leões venceram por 2-0.

O plantel do Sporting volta ao trabalho a 27 de junho, sendo que o habitual estágio de pré-temporada terá lugar em Lagos, no Algarve.

Para além do jogo com a Roma, o vice-campeão nacional tem já acertados jogos-treino com o Casa Pia, no dia 4 de julho, e com o Sevilha, em data a anunciar.