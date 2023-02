Roma serve de inspiração ao Dragão

Na última vez que o F. C. Porto perdeu na primeira mão dos oitavos de final de uma competição europeia, e ultrapassou a eliminatória, jogou contra a Roma, em 2019 para a Liga dos Campeões.

Os dragões vão ter uma missão complicada no dia 14 de março, quando receberem o Inter, na segunda mão dos oitavos de final da Champions, mas não será uma missão impossível. O golo de Lukaku deixa os italianos com uma fina margem, que os azuis e brancos já provaram que conseguem virar.

Como inspiração para conseguir esse feito e eliminar o atual segundo classificado da Serie A, os dragões podem-se servir-se do que se passou no duelo de 2019, com a Roma.

A eliminatória também começou em Itália, mas teve a particularidade de o adversário, em 10 minutos, criar o pânico no jogo, com direito a três golos. Nicolas Zaniolo abriu o marcador aos 70 minutos e ampliou a vantagem aos 76 minutos, antes de Adrián López reduzir, aos 79 minutos, devolvendo a esperança aos portistas.

Já na segunda mão, no Dragão, Tiquinho abriu a contagem, antes de De Rossi empatar. Moussa Marega empatou a eliminatória, que foi resolvida aos 117 minutos com uma grande penalidade bem convertida por Alex Telles.

Outras remontadas

O duelo com a Roma não foi a primeira vez que o F. C. Porto ultrapassou uma eliminatória, após ter perdido na primeira mão. Os dragões conseguiram esse feito mais quatro vezes, sendo que nesta altura os golos fora valiam a dobrar em caso de empate, o que já não se verifica.

Em 1986/87, quando eliminaram os checos do Vitkovice, para a Taça dos Campeões Europeus, após perderem por 1-0 na então Checoslováquia, os azuis e brancos venceram por 3-0 nas Antas.

Em 1983/84, na Taça das Taças, que o F. C. Porto iria perder na final com a Juventus (2-1), teve dois duelos épicos, ganhos da mesma maneira.

Na primeira ronda, perdeu 2-1 na Croácia, com o Dínamo Zagreb, antes de vencer por 1-0 nas Antas, valendo-se dos golos marcados fora. Logo imediatamente a seguir, na segunda ronda, repetiu os resultados, mas contra o Rangers, da Escócia.

Já em 1981/82, logo na primeira ronda, os dragões perderam, por 2-1, contra o Vejle, na Dinamarca, antes de triunfar por 3-0, em Portugal.