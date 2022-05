Roma sorteia ingresso para a final da Liga Conferência Europa

JN/Agências Hoje às 20:35 Facebook

A Roma, treinada pelo português José Mourinho, informou esta sexta-feira que irá sortear bilhetes para a final da Liga da Conferência Europa, frente ao Feyenoord, entre todos os detentores de bilhetes para a temporada.

Na quinta-feira, os giallorossi apuraram-se para final da primeira edição da nova competição da UEFA, após superarem em casa os ingleses do Leicester, por 1-0, depois da igualdade 1-1 na primeira mão, em Inglaterra.

Além deste sorteio, o clube transalpino indicou que os 166 titulares de ingressos para a temporada presentes na partida de 21 de outubro, no setor visitante do Estádio Aspmyra, reduto do Bodo/Glimt, que na altura venceu a Roma por 6-1, têm "entrada garantida" na final, agendada para o dia 25 de maio, em Tirana, Albânia.

José Mourinho pode tornar-se no primeiro treinador a vencer as três competições da UEFA, Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência Europa, sendo, desde já, o primeiro a marcar presença na final das três.

Além disso, o técnico português alcança a sua quinta final europeia, tendo vencido as quatro que já disputou, duas Ligas dos Campeões, uma pelo F. C. Porto, em 2004, outra pelo Inter Milão, em 2010, uma Taça UEFA, em 2003, pelo F. C. Porto, e uma Liga Europa, em 2017, ao serviço do Manchester United.

Por outro lado, leva a Roma a uma final europeia 31 anos depois, visto que a última em que o clube romano esteve presente foi em 1991, na final da Taça UEFA, que perdeu para o Inter Milão.

Tem mais duas registadas no seu historial, a Taça das Cidades com Feiras (antecessora da Taça UEFA), em 1961, que venceu ao bater os ingleses do Birmingham, e a Taça dos Campeões Europeus, em 1984, na qual saiu derrotada pelo Liverpool nos penáltis, depois de um empate no final do prolongamento.

A final da Liga Conferência Europa, que oporá a Roma ao Feyenoord, está marcada para o próximo dia 25 de maio, em Tirana, capital da Albânia.