Roma surpreende adepto de 96 anos com troféu da Liga Conferência

Tiago Pinto foi a casa de Giorgio com a taça que a Roma conquistou na época passada.

Muito ligada aos adeptos e sem esquecer os mais velhos, foi esta a mentalidade mostrada pela Roma este domingo. Tiago Pinto, diretor geral do clube italiano, foi a casa de Giorgio surpreender o aficionado de longa data.

A paixão pelos romanos já é antiga e aos 96 anos é o detentor mais velho de um lugar anual. Como forma de homenagear Giorgio, Tiago Pinto foi à residência do adepto com o troféu da Liga Conferência, conquistado pela comitiva de José Mourinho na época passada. Visivelmente emocionado, Giorgio passou algum tempo com a taça.

Vejas as imagens: