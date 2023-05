Roma volta a perder pontos e fica mais longe da Champions

JN/Agências Hoje às 20:49 Facebook

Equipa comandada por José Mourinho não foi além de um empate com o Bolonha e mantém-se no sexto lugar da Serie A italiana.

A Roma, treinada pelo português José Mourinho, desperdiçou a possibilidade de igualar o AC Milan no quinto lugar da Liga italiana, numa 35.ª jornada em que o compatriota Dany Mota ajudou o Monza a derrotar o Nápoles.

Os romanos não foram além de um empate 0-0 em Bolonha, tranquilo no 11.º lugar, e desaproveitaram parcialmente a derrota sofrida pelos milaneses no sábado em Spezia, por 2-0, limitando-se a reduzir para dois pontos o atraso para o campeão da época passada.

A Roma mantém-se no sexto lugar, mas está agora também mais longe dos lugares de acesso à Liga dos Campeões da próxima época, a seis pontos da Lazio, que ocupa o quarto lugar, o último que proporciona a possibilidade de disputar a mais importante prova europeia de clubes.

Já com o título italiano no 'bolso', o Nápoles foi batido por 2-0 na deslocação a Monza, instalado num interessante nono lugar, com o avançado português Dany Mota a inaugurar o marcador, aos 18 minutos, cabendo a Andrea Petagna fechar a contagem, aos 54.

O Monza mantém-se em igualdade com o Torino (10.º), que se impôs por 1-0 no reduto do 'aflito' Verona (17.º), graças a um golo do croata Nikola Vlasic, e com a Fiorentina (oitava), vencedora por 2-0 na receção à Udinese (12.ª), pela qual o português Vivaldo Semedo foi suplente utilizado.