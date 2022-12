Romaria em Valdebebas para ver Cristiano Ronaldo

Atraídos pelas notícias, vários adeptos foram esta quinta-feira até ao centro de treinos do Real Madrid para ver Cristiano Ronaldo e voltaram a ver o craque português, que mantém a forma em Valdebebas.

A notícia de que Cristiano Ronaldo está a treinar no Real Madrid espalhou-se rapidamente e, ao segundo dia, várias dezenas de adeptos foram até Valdebebas, o centro de estágio dos merengues, para rever o internacional português.

CR7 foi reconhecido à saída do local, no volante de um Mercedes. O craque luso, de 37 anos, não abrandou a viatura, acabando por frustrar as expectativas de quem procurava um autógrafo ou uma fotografia com o antigo jogador do clube.

Com o futuro indefinido, após​ ter rescindido com o Manchester United e uma vez concluída a participação de Portugal no Mundial2022, Cristiano Ronaldo mantém a forma no Real Madrid.

O clube espanhol, liderado por Florentino Perez, autorizou o melhor marcador da história do clube (451 golos, em 438 jogos, entre 2009 e 2018) a treinar em Valdebebas, mas um eventual regresso do futebolista aos madridistas estará fora de equação.