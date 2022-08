Romário Baró volta a ser emprestado num dia com uma rescisão e uma renovação no Sporting

JN Ontem às 21:47 Facebook

O Sporting vai rescindir contrato com Slimani e Jovane renovou até 2025. Em Inglaterra, Pedro Neto quebrou o silêncio sobre o alegado interessse do Arsenal.

F. C. Porto: ​​​​​​​Romário Baró foi anunciado como reforço do Casa Pia por empréstimo do clube azul e branco, que volta a cedê-lo a um clube da Liga, após uma temporada no Estoril Praia. O jovem médio, de 22 anos, alinhou em 17 partidas ao serviço do emblema da Linha de Cascais na derradeira época, sem qualquer tento apontado, na sequência de dois anos a ser opção para Sérgio Conceição na formação principal dos campeões nacionais. Com um total de 34 encontros pelos dragões, Romário Baró fez praticamente toda a formação no clube portuense, embora tenha começado no Sporting e no Atlético Povoense.

Sporting: Tudo acordado entre o clube de Alvalade e Islam Slimani. O avançado de 34 anos vai rescindir com os leões e rumar ao Brest. Slimani chegou em janeiro, depois de se ter desvinculado do Lyon, mas o choque com Ruben Amorim que o levou a ser afastado da equipa principal precipitou o fim da relação com os leões. Esta operação permite aos leões pouparem na folha de vencimento, já que o atacante receberá apenas parte do salário que estava previsto no vínculo que tinha com o emblema de Alvalade, válido até 2023.

No sentido inverso, Jovane Cabral renovou até 2025, mostrando-se "muito feliz" por continuar a jogar no clube que diz ser "casa" e com o qual foi campeão nacional em 2020/21. A renovação contempla uma cláusula de rescisão cifrada em 60 milhões de euros, deixando o jogador de 24 anos no emblema ao qual chegou em 2014 e, sabe o JN, o novo vínculo prevê um aumento salarial. "Estou muito feliz. É sempre bom estarmos onde nos sentimos bem. Esta é a minha casa e é aqui que me sinto bem. Trago vontade de marcar golos, fazer assistências e ajudar a equipa onde o mister pedir. Estou totalmente focado e pronto para trabalhar", afirmou o atleta

Vitória de Guimarães: Em Espanha dá-se como praticamente fechada a mudança de André Almeida para o Valência. O clube "ché" vai pagar 7,5 milhões de euros pelo passe do internacional sub-21 português. Apontado a F. C. Porto e Sporting, André Almeida deverá deixar o plantel do Vitória de Guimarães em breve, mas o seu destino será o Valência, da Liga espanhola. De acordo com o podcast "Onda Deportiva Valencia", o médio vai rubricar um contrato válido por cinco temporadas com o emblema "ché", que pagará 7,5 milhões de euros pelo passe do jogador. Aos 22 anos, André Almeida prepara-se para se juntar a Thierry Correia no plantel do Valência, atual 8.º classificado na Liga espanhola.

Boavista: Tiago Morais foi emprestado pelo clube axadrezado ao Leixões, da Liga 2, até ao final de 2022/23, após ter renovado contrato por mais três épocas com as panteras. Com formação predominantemente realizada no Boavista, o avançado internacional sub-19 português, de 18 anos, fez 20 jogos e marcou dois golos pela equipa principal durante as últimas duas temporadas, tendo sido recentemente suplente utilizado nos triunfos sobre Portimonense (1-0) e Santa Clara (2-1), relativos às duas rondas iniciais do campeonato.

Famalicão: O clube minhoto anunciou a chegada de Francisco Moura, por empréstimo do Braga. A cedência é válida até ao final da temporada mas não foi revelado se existe opção de compra. "Agradeço ao Futebol Clube de Famalicão a oportunidade de continuar a evoluir na primeira liga e quero ajudar os meu colegas o mais que puder para que os objetivos desta época sejam cumpridos", afirmou o internacional sub-20 português.

Marítimo: O defesa Matheus Costa renovou com o clube madeirense até 30 de junho de 2026 disse à Lusa fonte oficial da equipa da I Liga portuguesa de futebol. O defesa central, de 27 anos, chegou à Madeira no arranque da temporada passada, proveniente do Vizela, emblema que representou durante duas temporadas, tendo em 2020/21 desempenhado um papel ativo na ascensão do conjunto vizelense à Liga. Na época passada, a primeira que disputou no patamar mais alto do futebol português, assumiu um papel de destaque no eixo defensivo verde-rubro, a par de Zainadine, tendo realizado 24 partidas oficias e apontado cinco golos. Na edição 2022/23 foi opção de Vasco Seabra nas três jornadas já disputadas para o campeonato.

Bayern Munique: Segundo o portal Jijantes, há interesse do clube alemão para a contratação de Frenkie de Jong por empréstimo com opção de compra. De Jong já recebeu ofertas do Manchester United e Chelsea, mas sempre reiterou o desejo de permanecer no Barça.

Wolverhampton: Em entrevista ao "The Times", Pedro Neto quebrou o silêncio a propósito das notícias que o apontam como um alvo prioritário do Arsenal. "Gosto sempre de ouvir este tipo de coisas, mas estou focado no meu trabalho aqui, porque sinto-me muito bem. As coisas que ouço fazem-me trabalhar ainda mais. É bom para mim e para a minha mentalidade saber que as pessoas conhecem o meu valor. Quero ajudar este clube a chegar cada vez mais longe, porque penso que temos potencial, pela forma como estamos a trabalhar, como contratamos jogadores e como estamos a chegar lá", afirmou.