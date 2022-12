Romário dá força a Pelé: "As melhoras e muita fé"

JN Hoje às 10:28 Facebook

Romário desejou as melhoras a Pelé, que está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde finais de novembro, devido a um tumor no cólon.

As desavenças entre Pelé e Romário nunca foram propriamente abafadas por nenhum dos principais goleadores da história do futebol brasileiro, mas até elas são prontamente superadas quando algo de transcendente está em causa.

Após um jogo de exibição em Uberlândia, Romário desejou as melhoras a Pelé, que continua internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

"Rei, as melhoras. Muita fé. O mundo todo está a rezar por você. Beijo no seu coração", disse o "Baixinho", à SporTV brasileira.

Pelé, de 82 anos, continua a lutar contra um cancro no cólon, que o mantém internado, no hospital, desde 29 de novembro.

Com o estado clínico do "Rei" a manter-se reservado, nas últimas horas foram divulgadas imagens dos supostos preparativos do Santos, clube onde Pelé jogou durante grande parte da carreira, para as suas cerimónias fúnebres.