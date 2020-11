Romeno apita o Benfica e italiano o Braga na Liga Europa

JN Hoje às 14:58 Facebook

A visita do Benfica ao Rangers, quinta-feira, será dirigida pelo árbitro romeno Radu Petrescu, enquanto a receção do Braga ao Leicester terá como juiz o italiano Daniele Orsato, anunciou a UEFA, que revelou esta terça-feira os nomeados para a quarta jornada da Liga Europa.

Na Pedreira, no duelo entre braguistas e ingleses, vai estar o juiz que apitou a última final da Liga dos Campeões, entre o Bayern Munique e o Paris Saint-Germain. Daniele Orsato é um experiente árbitro de 45 anos, que apita ao mais alto nível internacionalmente desde 2010.

O Braga ocupa o segundo lugar do Grupo G, com seis pontos, menos três que o Leicester. Seguem-se o AEK Atenas (Grécia), que soma três pontos, e o Zorya, que ainda não pontuou.

Em Glasgow, o Benfica discutirá a liderança isolada do Grupo D com o Rangers - ambos somam sete pontos -, sob a arbitragem do romeno Radu Petruscu, de 39 anos. Lech Poznan (3 pontos) pode manter-se na corrida ao apuramento caso ganhe ao Standard Liège (0 pontos).