Ronald Araujo renova e fica com cláusula de 1000 milhões de euros

O Barcelona anunciou, esta terça-feira, a renovação do contrato de Ronald Araujo, com uma impressionante cláusula de mil milhões de euros. Central uruguaio é visto como uma das grandes promessas do futebol mundial.

"À vossa saúde, culés". É assim, de forma descontraída, que Ronald Araujo aparece no vídeo de renovação com o Barcelona.

O defesa central uruguaio, de 23 anos, prolongou a ligação ao emblema catalão, por mais três temporadas, até 2026, com uma astronómica cláusula de mil milhões de euros.

Ronald Araujo leva 72 jogos em duas épocas ao serviço do Barcelona, tendo apontado seis golos.