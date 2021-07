Ronaldinho deu espetáculo no jogo de lendas entre Real Madrid e Barcelona

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 10:39 Facebook

Ronaldinho foi uma das estrelas do jogo de lendas entre o Real Madrid e o Barcelona, que se realizou esta terça-feira em Tel Aviv, Israel.

No encontro que contou com nomes como Deco, Rivaldo, Saviola, Roberto Carlos, Figo, entre outros, o Real Madrid levou a melhor sobre o Barcelona. Os merengues venceram 3-2 com golos de Munitis, Alfonso Perez e de la Red.

Com muitas estrelas em campo com mais uns quilos em cima, foi Ronaldinho quem decidiu dar espetáculo. O antigo melhor jogador do mundo participou em jogadas que provam que quem sabe nunca esquece. No início da partida, depois de receber orientado e ultrapassar um adversário, fez a barra da baliza tremer com um forte remate.

Minutos depois, abriu o marcador ao converter um penálti sofrido por Saviola. O brasileiro somou uma série de fintas e gestos técnicos que fazem lembrar os tempos áureos de um dos grandes mágicos que os relvados já viram. Para além do futebol, a personalidade mantém-se e Ronaldinho abraçou e tirou fotos com um jovem adepto que entrou em campo.

Luís Figo também participou e o Bola de Ouro em 2000 protagonizou um momento carinhoso com um adepto, quando no final da partida lhe ofereceu uma camisola.