Ronaldo a titular no arranque da Premier League? "Vamos ver", diz o treinador

JN Hoje às 14:42 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Manchester United, Erik ten Hag, limitou-se a responder com um vago "vamos ver" à pergunta sobre se Cristiano Ronaldo vai aparecer no onze inicial dos "red devils", no sábado, frente ao Brighton, na primeira jornada da Premier League.

Depois de uma pré-temporada atribulada, em que o internacional português não viajou com a equipa na digressão pela Tailândia e a Austrália por motivos pessoais, sobra a expectativa sobre o papel que Ronaldo irá desempenhar num renovado Manchester United, agora orientado por Erik ten Hag.

Na antevisão ao jogo da jornada inaugural da liga inglesa, frente ao Brighton (domingo, 14 horas), o treinador neerlandês respondeu com um vago "vamos ver" à pergunta sobre se CR7 será titular.

Com o francês Anthony Martial a contas com problemas físicos, o português surge como possibilidade para atuar no eixo ofensivo dos "red devils", mas a falta de ritmo e o episódio no jogo de preparação frente ao Rayo Vallecano, alvo de reparos por parte de Erik ten Hag, podem pesar na decisão do técnico.

No United, Diogo Dalot e Bruno Fernandes estão apontados ao onze inicial, que poderá incluir ainda os reforços Lisandro Martínez, Tyrell Malacia e Christian Eriksen.